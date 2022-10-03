"Это наш город": до конца года на МЦД построят и реконструируют 6 станций

До конца года на МЦД построят и реконструируют 6 станций. Среди них – Марьина роща, Мещерская, Лесной городок, Очаково, Окружная и Переделкино, сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

По его словам, с начала года уже возвели два новых остановочных пункта – Минская и Печатники. Также были реконструированы станции Толстопальцево и Площадь трех вокзалов.

Кроме того, специалисты ввели в эксплуатацию третий путь на участке Каланчевская – Курская.

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