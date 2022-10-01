Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В столичных аэропортах задержали и отменили 36 рейсов, сообщает Агентство "Москва".

Согласно данным сервиса "Яндекс Расписания", во Внуково задержали 16 рейсов. Шесть рейсов в аэропорту отменили. В Домодедово один рейс задержали и три отменили. В Шереметьево задержали два рейса, а отменили восемь.

Ранее сообщалось, что сильный туман накрыл районы на юго-западе Москвы. Также дымка наблюдается в центре города.

Такой же туман наблюдался в столице 27 сентября. Тогда более 20 рейсов были задержаны и отменены в столичных аэропортах.

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