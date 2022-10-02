Жителям столицы рассказали о погоде в воскресенье

В воскресенье в Москве ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс 12 градусов.

Следующая неделя начнется с небольшого потепления. Однако затем резко похолодает. По данным синоптиков, ожидается температура не выше плюс 11 и дожди. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.