"Это наш город": на улице Лужники в Хамовниках благоустроили зоны для отдыха

На улице Лужники в Хамовниках благоустроили зоны для отдыха и занятия спортом. Там расширили пешеходную часть, заменили асфальт на проезжей части, обустроили дорожки для любителей бега и велосипедистов.

Кроме того, на улице полностью обновили систему освещения. Там поставили почти 100 фонарей и торшеров. Не забыли и про озеленение. В ближайшее время там высадят десятки деревьев и кустарников.