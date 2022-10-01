"Это наш город": Московский зоопарк изменит график работы с 1 октября

Московский зоопарк с 1 октября будет закрываться на час раньше в связи с сокращением светового дня. Зайти к животным можно будет с 09:00 до 18:00. Посетители смогут войти на территорию до 17:00.

Ранее в Московском зоопарке стартовала акция по сбору тыкв, кукурузы, подсолнухов, дубовых листьев и желудей для животных. Принять в ней участие можно до конца ноября.

Еду и другие подарки можно принести в специальном пункте. Он расположен на служебном входе в зоопарк по адресу Большая Грузинская улица, дом 1, строение 103.