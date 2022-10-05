"Это наш город": Ассоциация клубов долголетия появится в столице

Ассоциация клубов долголетия появится в столице в ближайшее время. Первые специализированные центры для людей старшего возраста открылись в Москве три года назад. В данный момент их уже 52, а к концу будет больше 70.

Там есть спортивные, танцевальные, бильярдные, музыкальные, литературные и интеллектуальные кружки. Еще около двух тысяч москвичи организовали самостоятельно.