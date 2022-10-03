"Личная территория": "закрыть пасть"

Наиля Бирарова уже несколько месяцев вынуждена слушать вой и лай соседской собаки. Хозяева бигля, в свою очередь, заявили, что Гретта скучает одна, поэтому иногда подает голос.

Зато Наиле скучать не приходится – она консультирует клиентов на дому и работать в таких условиях психологу невыносимо. Какими командами ей придется воспользоваться, чтобы заставить соседей приструнить собаку? Об этом – в программе "Личная территория".