Россиянам рассказали, могут ли сейчас контрактники уволиться со службы

Фото: Минобороны РФ
Во время частичной мобилизации военнослужащие-контрактники не смогут уволиться до окончания специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает портал "Объясняем.рф".
Там подчеркнули, что контрактники не могут быть уволены по истечении срока службы, их договоры продлят до завершения СВО.
Ранее сообщалось, что граждане РФ, ушедшие в запас после срочной службы в Росгвардии и не имеющие отсрочки, могут подпасть под призыв по частичной мобилизации. Кроме того, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что в вооруженные силы страны следует начать направлять специалистов силовых структур.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
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