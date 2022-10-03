Сбербанк начал принимать заявки на кредитные каникулы от военных

Сбербанк начал принимать предварительные заявки на кредитные каникулы от военнослужащих. Остальные банки пока прорабатывают этот вопрос.

Военные получат отсрочку на срок службы и плюс 30 дней. Это коснется ипотеки, потребительских кредитов и займов. Также люди могут прервать кредитные каникулы досрочно. Для этого достаточно уведомить об этом кредитора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.