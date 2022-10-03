Комиссия по устойчивости экономики РФ разработает меры в условиях частичной мобилизации

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

Мишустин подписал постановление, согласно которому комиссия будет разрабатывать оперативные социально-экономические меры в условиях частичной мобилизации.

Кроме того, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз, Минтруд и ФНС должны будут создать штаб по вопросам поддержания устойчивой работы малого и среднего бизнеса, следует из текста постановления.

"В него также войдут представители заинтересованных федеральных органов власти и общественных объединений", – говорится в сообщении.

Комиссия также должна будет предпринять действия для обеспечения непрерывной работы предприятий в важных сферах.

Ранее депутат Госдумы от фракции ЛДПР Станислав Наумов сообщил, что настало время запустить в России "специальную экономическую операцию".

В качестве экономической поддержки России депутат предложил создать в Донбассе особую экономическую зону, упростить бюрократические процедуры по передаче предпринимательской деятельности мобилизованных граждан и предоставить им налоговые льготы по НДФЛ.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!