Комиссия по устойчивости экономики РФ разработает меры в условиях частичной мобилизации

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.
Мишустин подписал постановление, согласно которому комиссия будет разрабатывать оперативные социально-экономические меры в условиях частичной мобилизации.
Кроме того, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз, Минтруд и ФНС должны будут создать штаб по вопросам поддержания устойчивой работы малого и среднего бизнеса, следует из текста постановления.
"В него также войдут представители заинтересованных федеральных органов власти и общественных объединений", – говорится в сообщении.
Комиссия также должна будет предпринять действия для обеспечения непрерывной работы предприятий в важных сферах.
Ранее депутат Госдумы от фракции ЛДПР Станислав Наумов сообщил, что настало время запустить в России "специальную экономическую операцию".
В качестве экономической поддержки России депутат предложил создать в Донбассе особую экономическую зону, упростить бюрократические процедуры по передаче предпринимательской деятельности мобилизованных граждан и предоставить им налоговые льготы по НДФЛ.
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