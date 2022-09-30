"Это наш город": более 40 тыс москвичей посетили мероприятия центра "Моя карьера"

Более 40 тысяч москвичей посетили мероприятия центра занятости "Моя карьера" с начала 2022 года. Тренинги и лекции помогают развить профессиональные навыки и быстрее найти работу.

В центре учат составлять резюме, проходить собеседования, справляться со стрессом, а также повышают цифровую грамотность населения. Занятия проходят в очном и дистанционном формате.