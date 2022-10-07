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"Это наш город": на станции метро "Рижская" БКЛ завершили установку арок

"Это наш город": на станции метро "Рижская" БКЛ завершили установку арок

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На станции метро "Рижская" Большой кольцевой линии закончили установку арок. Все 16 конструкций выполнили из нержавеющей стали.

Через эти декоративные элементы пассажиры будут проходить от центрального участка к платформам. Каждый из них подсветят светодиодами. Отделка станции уже близиться к завершению. "Рижскую" решили сделать в стиле хайтек – с простыми линиями и сочетанием гранита, стекла и металла.

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