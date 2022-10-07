09:30Город
"Это наш город": на станции метро "Рижская" БКЛ завершили установку арок
На станции метро "Рижская" Большой кольцевой линии закончили установку арок. Все 16 конструкций выполнили из нержавеющей стали.
Через эти декоративные элементы пассажиры будут проходить от центрального участка к платформам. Каждый из них подсветят светодиодами. Отделка станции уже близиться к завершению. "Рижскую" решили сделать в стиле хайтек – с простыми линиями и сочетанием гранита, стекла и металла.
Программа: Это наш город