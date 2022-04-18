Московская усадьба Деда Мороза сможет принимать посетителей круглый год

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Московская усадьба Деда Мороза сможет принимать больше гостей в любое время года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на усадьбу.
"Дед Мороз теперь принимает посетителей круглый год. Благодаря использованию новых современных мультимедийных технологий – применению экранов, звукового и светового оборудования, проекторов – можно создавать новые сюжеты и адаптировать их для всех времен года", – отметила первый замдиректора музея-заповедника "Кузьминки-Люблино" Анастасия Садилова.
По ее словам, дети смогут приезжать сюда и во время летних каникул. Кроме того, на данный момент для гостей разрабатывают новые программы и обновляют декорации.
Летом в усадьбе будет проводиться экскурсия-квест "Академия волшебства". Она будет проходить в теремах. Любой гость сможет попробовать себя в роли настоящих волшебников, а помогут им в этом сказочные жители усадьбы – Шуршики. Участники мероприятия смогут как познакомиться с волшебным миром изнутри, так и обучиться магии и фокусам.
"В усадьбе готовят насыщенную уличную программу, которая будет проходить как на Тропе сказок, так и на Изумрудной площади. Гости также смогут бесплатно принять участие в образовательных занятиях выходного дня – "Литературный кружок" и "Творческие мастерские", – рассказали в пресс-службе.
Также в усадьбе организуют квест "Волшебная фабрика сладостей". Его действия развернутся в интерактивных инсталляциях.
Ранее сообщалось, что за два зимних месяца в Московской резиденции Деда Мороза провели более 40 тысяч экскурсий и мастер-классов. Это стало возможно благодаря масштабной реконструкции. В усадьбе появился лекторий, пространство для проведения мультимедийных квестов и фуд-корт.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: