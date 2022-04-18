Московская усадьба Деда Мороза сможет принимать посетителей круглый год

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская усадьба Деда Мороза сможет принимать больше гостей в любое время года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на усадьбу.

"Дед Мороз теперь принимает посетителей круглый год. Благодаря использованию новых современных мультимедийных технологий – применению экранов, звукового и светового оборудования, проекторов – можно создавать новые сюжеты и адаптировать их для всех времен года", – отметила первый замдиректора музея-заповедника "Кузьминки-Люблино" Анастасия Садилова.

По ее словам, дети смогут приезжать сюда и во время летних каникул. Кроме того, на данный момент для гостей разрабатывают новые программы и обновляют декорации.

Летом в усадьбе будет проводиться экскурсия-квест "Академия волшебства". Она будет проходить в теремах. Любой гость сможет попробовать себя в роли настоящих волшебников, а помогут им в этом сказочные жители усадьбы – Шуршики. Участники мероприятия смогут как познакомиться с волшебным миром изнутри, так и обучиться магии и фокусам.

"В усадьбе готовят насыщенную уличную программу, которая будет проходить как на Тропе сказок, так и на Изумрудной площади. Гости также смогут бесплатно принять участие в образовательных занятиях выходного дня – "Литературный кружок" и "Творческие мастерские", – рассказали в пресс-службе.

Также в усадьбе организуют квест "Волшебная фабрика сладостей". Его действия развернутся в интерактивных инсталляциях.

Ранее сообщалось, что за два зимних месяца в Московской резиденции Деда Мороза провели более 40 тысяч экскурсий и мастер-классов. Это стало возможно благодаря масштабной реконструкции. В усадьбе появился лекторий, пространство для проведения мультимедийных квестов и фуд-корт.