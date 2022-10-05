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"Это наш город": 50 домов расселили по программе реновации с июля по сентябрь 2022 года

"Это наш город": 50 домов расселили по программе реновации с июля по сентябрь 2022 года

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По программе реновации с июля по сентябрь 2022 года в Москве расселили 50 домов. Об этом рассказали в столичном департаменте городского имущества. Благодаря программе жители столицы получают квартиры в новых домах, в которых уже предусмотрена отделка, есть сантехника и необходимое оборудование.

Программу утвердили в 2017 году. Реновация коснулась около миллиона москвичей. Первые переезды начались в 2018 году.

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