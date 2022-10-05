Футбольное поле с подогревом ввели в эксплуатацию в Ясеневе

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/пресс-служба ДГП

Футбольное поле с подогревом появилось в столичном районе Ясенево. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Футбольное поле расположено по адресу Ясногорская улица, дом 17а, строения 1 и 2. Его сделали размером 100 на 65 метров. Заммэра уточнил, что благодаря новому спортивному объекту у жителей района появится возможность организовывать профессиональные тренировки, а также состязания окружного и регионального уровня.

"Объект, расположенный на месте бывшего долгостроя, был полностью реконструирован за счет городского бюджета и оборудован необходимой инфраструктурой", – рассказал Бочкарев.

Помимо поля, на участке возвели двухэтажный корпус с раздевалками, душевыми и помещениями для персонала. В ближайшее время ожидается, что также здесь появится учебный класс, медкабинет и кафе.

В рамках работ специалисты создали трибуны, которые вмещают порядка 500 гостей. На территории сделали крытую парковку для спецтранспорта. По периметру объекта установили шумозащитные экраны.

Ранее сообщалось, что четырехэтажный теннисный центр построят в районе Покровское-Стрешнево на Волоколамском шоссе, владении 71/17. Площадь спортивного комплекса составит 8,5 тысячи квадратных метров. В составе центра предусмотрены в том числе шесть теннисных кортов, зал настольного тенниса на восемь столов, а также два зала для сквоша.

Отмечалось, что новый теннисный центр сможет ежедневно принимать 94 занимающихся. В нем планируется проводить тренировки по теннису, сквошу, настольному теннису, силовой и общефизической подготовке и теннису для детей старше 10 лет.



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