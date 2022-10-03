Юлиана Княжевская: количество заявок в Москомархитектуру за год выросло на 16%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С начала 2022 года застройщики и девелоперы обратились в Москомархитектуру на предоставление госуслуг в области строительства почти 40 тысяч раз, что превышает результат аналогичного периода 2021 года на 16%. Об этом рассказала председатель комитета Юлиана Княжевская.

По ее словам, подобных обращений за восемь месяцев прошлого года было порядка 32,2 тысячи, а за аналогичный период этого года – 38,2 тысячи. Председатель отметила, что самой популярной госуслугой стала подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков.

"<…> за ними (ГПЗУ. – Прим. ред.) обращались более 7,5 тысячи раз. Реже всего у нас запрашивали согласование дизайн-проекта размещения вывески – всего чуть более 900 раз", – прокомментировала Княжевская.

Председатель добавила, что в Москомархитектуре начали предоставлять услугу, подразумевающую согласование проекта изменения архитектурного решения нежилых объектов и оформление заключения о выполненных мероприятиях по изменению этих решений.

Ранее Княжевская поделилась, что маршрут Большой кольцевой линии метро учитывает особенности уже сложившейся и перспективной городской среды. По ее мнению, маршрут БКЛ проложен с учетом массы планировочных, градостроительных, инженерных и других ограничений.

Мост красного цвета появится в Москве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!