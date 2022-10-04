"Это наш город": фонтаны отключили до весны в Москве

В столице завершился сезон фонтанов. Их отключили до весны. Теперь специалисты занимаются консервацией сооружений.

За месяц фонтаны приведут в порядок – сольют воду, удалят остатки из трубопроводов, почистят чаши и скульптуры. Плавающие фонтаны рабочие демонтируют полностью, а сухие – закроют экранами. Работы по консервации продлятся до конца октября.