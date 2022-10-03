"Это наш город": проект "Спортивные выходные" стартовал в новом формате с 1 октября

Проект "Спортивные выходные" стартовал в новом формате с 1 октября. Теперь занятия будут проходить не только летом под открытым небом, но и в холодное время года на закрытых площадках.

Среди локаций – Дом культуры "ГЭС-2", здание Северного речного вокзала и Дом культуры на ВДНХ. Там москвичи смогут посетить занятия по йоге, танцы и кардиотренировки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

