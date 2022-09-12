Спорт РФ имеет достаточно сил для преодоления антироссийских санкций – Матыцин

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Глава Минспорта РФ заявил, что российскому спорту по силам преодолеть временные международные санкции, передает его слова ТАСС.

"Мы настаиваем на том, что Россия была и остается самодостаточной мощной спортивной державой, которой по силам преодолеть эти временные санкции", – сказал глава ведомства.

Он сообщил, что в рамках борьбы с санкциями в сфере приняли антикризисный план. Его основной задачей является укрепление национальной системы спорта в РФ.

Уточняется, что 8 сентября МОК не стал снимать санкции в отношении спортсменов из России, касающиеся их отстранения от международных соревнований из-за проведения специальной военной операции на Украине. В организации считают решение "защитной мерой", которая направлена на предотвращение политизации спорта.

До этого советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила причину смены гражданства 19 фигуристами из РФ. По ее словам, на смену гражданства подали те, кто не занимает ведущие места. Причиной подобной ситуации также стали ограничения в отношении российских спортсменов.

