Песков пообещал продолжить защищать интересы спортсменов РФ на международной арене

Фото: kremlin.ru

Москва продолжит защищать интересы российских спортсменов на международной арене. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он назвал сегодняшнюю ситуацию вокруг участия России в международных соревнованиях непростой.

По его словам, защищать интересы спортсменов необходимо в контактах с Международным олимпийским комитетом и другими организациями.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что организация не планирует менять рекомендации о недопуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Член комитета Госдумы по по физической культуре и спорту Борис Пайкин сказал, что Москве пора начинать действовать активно, чтобы российские спортсмены не теряли соревновательный дух.

