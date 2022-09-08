Ведущие российские фигуристы не подавали заявок на переход в другие сборные – федерация

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Ведущие российские фигуристы, принимавшие участие в Олимпиаде и становившиеся победителями и призерами международных турниров, не подавали заявок на переход в сборные других государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"Фигуристов топ-уровня, которые являлись участниками Олимпийских игр, победителями или призерами чемпионатов мира или Европы, среди подавших заявки на переходы в настоящее время нет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года российские спортсмены подали в ФФККР 19 заявок на смену спортивного гражданства. Семь из них будут рассмотрены в декабре.

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований". Позднее отстранение утвердили крупнейшие спортивные федерации, в том числе Международный союз конькобежцев (ISU).

Поводом для такого решения стало объявление Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.