Песков рассказал о переживаниях Навки

Фото: Агентство "Москва"/ Сергей Ведяшкин
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что его супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка переживает из-за того, что у нее осложнились отношения с друзьями с Украины.
"У меня жена практически украинка. И ее друзья детства – они там, на Украине. И с ними у нее испортились отношения, и она безумно переживает из-за этого, безумно", – отметил он в интервью телеканалу РБК.
По словам Пескова, для его жены это стало настоящей трагедией. Представитель Кремля уточнил, что разрыв отношений Навки с товарищами является ценой, которую пришлось заплатить за безопасное будущее молодого поколения.
Также, как подчеркнул Песков, у него тоже появились разногласия в связи с ситуацией на Украине с людьми из ближнего круга.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Ранее пресс-секретарь рассказал, что будет делать после ухода с поста. Песков заявил, что еще не задумывался об этом, однако без дела сидеть не планирует. Представитель Кремля также уточнил, что в случае его востребованности кто-то может предложить другую деятельность. Если же этого не случится, по словам Пескова, тогда дело надо будет искать самостоятельно.
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