Песков рассказал, что будет делать после ухода с поста пресс-секретаря президента

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что еще не задумывался о том, что будет делать после ухода с должности, однако без дела он сидеть не планирует.

"Я не думал об этом. Если я буду востребован, мне предложат когда-то что-то другое. Если я не буду востребован, то тогда надо будет искать самому, придумывать. Без дела никто не собирается сидеть", – отметил представитель Кремля в интервью телеканалу РБК.

Ранее Песков рассказал, когда Путин посетит Донбасс. По его словам, президент сделает это, когда придет время. Пресс-секретарь также уточнил, что планы по развитию Донбасса обширные. Так, на данный момент там ведется стройка, вводятся новые объекты, а также предпринимаются усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения.