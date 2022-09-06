Песков рассказал, когда Путин посетит Донбасс

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин посетит Донбасс, когда придет время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете "Известия".
Он также рассказал, что планы по развитию Донбасса обширные. По его словам, сейчас там ведется стройка, вводятся новые объекты, а также предпринимаются усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения.
"Это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты. Работа ведется активная, там работает много-много тысяч людей", – сказал представитель Кремля.
Ранее Владимир Путин заявил, что жители Донбасса, вставшие на защиту своих республик, воюют лучше профессиональных военнослужащих, их мужество поражает.
Также президент заявил, что специальная военная операция на Украине началась для защиты жителей России и Донбасса после попыток создать антироссийский анклав на украинской территории.
Путин назвал задачей России прекратить войну, развязанную украинскими властями, против соотечественников в Донбассе.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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