Ледовый дворец Этери Тутберидзе в Ясеневе построят в 2024 году

16:44
Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы/рендеры департамента строительства
Ледовый дворец Этери Тутберидзе в столичном районе Ясенево построят в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
Глава департамента строительства Рафик Загрутдинов напомнил, что здание площадью 20,7 тысячи квадратных метров появится на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Ясногорской и Тарусской.
"Дворец представляет собой многофункциональный спортивный комплекс для проведения тренировок и официальных соревнований по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровня среди детей и взрослых, проведения ледовых шоу и массового катания", – пояснил Загрутдинов.
Строительство объекта, по его словам, завершено на 45%. К настоящему времени там выполнили устройство монолитных конструкций подземной и надземной частей здания, каменную кладку стен и перегородок подземного этажа, смонтировали лифтовое оборудование. Сейчас там монтируют внутренние инженерные сети, ведут отделку и устройство фасадов.
Во дворце оборудуют демонстративную и тренировочную ледовые арены, восстановительно-реабилитационный центр с зоной водных процедур, два тренажерных зала, помещения для хореографии и акробатики.
Концепцию объекта разработали вместе с заслуженным тренером РФ Этери Тутберидзе.
Ранее Сергей Собянин заявил, что выразил надежду, что ледовый дворец достроят в 2023 году. Гендиректор компании-подрядчика АНО "РСИО" Ильгиз Хайрутдинов рассказал, что возведение идет опережающими темпами. По его словам, к зиме рабочие планируют перейти к отделочным работам.
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