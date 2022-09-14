Ледовый дворец Этери Тутберидзе в Ясеневе построят в 2024 году

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы/рендеры департамента строительства

Ледовый дворец Этери Тутберидзе в столичном районе Ясенево построят в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава департамента строительства Рафик Загрутдинов напомнил, что здание площадью 20,7 тысячи квадратных метров появится на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Ясногорской и Тарусской.

"Дворец представляет собой многофункциональный спортивный комплекс для проведения тренировок и официальных соревнований по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровня среди детей и взрослых, проведения ледовых шоу и массового катания", – пояснил Загрутдинов.

Строительство объекта, по его словам, завершено на 45%. К настоящему времени там выполнили устройство монолитных конструкций подземной и надземной частей здания, каменную кладку стен и перегородок подземного этажа, смонтировали лифтовое оборудование. Сейчас там монтируют внутренние инженерные сети, ведут отделку и устройство фасадов.

Во дворце оборудуют демонстративную и тренировочную ледовые арены, восстановительно-реабилитационный центр с зоной водных процедур, два тренажерных зала, помещения для хореографии и акробатики.

Концепцию объекта разработали вместе с заслуженным тренером РФ Этери Тутберидзе.

Ранее Сергей Собянин заявил, что выразил надежду, что ледовый дворец достроят в 2023 году. Гендиректор компании-подрядчика АНО "РСИО" Ильгиз Хайрутдинов рассказал, что возведение идет опережающими темпами. По его словам, к зиме рабочие планируют перейти к отделочным работам.

