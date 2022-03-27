В Ясеневе построят многофункциональный ледовый дворец

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Многофункциональный ледовый дворец построят в районе Ясенево на юго-западе столицы, работы планируют окончить в 2024 году, заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, дворец построят на пересечении Новоясеневского проспекта с Тарусской и Ясногорской улицами. Он будет представлять собой многофункциональный спортивный комплекс как для проведения районных и межрайонных соревнований по хоккею и фигурному катанию среди детей и взрослых, так и для массового катания. Кроме того, здесь будут проводиться ледовые представления.

"В настоящий момент завершены монолитные конструкции первого этажа с каркасом трибун ледовой арены. Началось возведение второго этажа будущего комплекса, продолжаются работы по устройству стен и перегородок цокольного этажа. Кроме того, приступили к монтажу системы вентиляции, на площадке идут работы по прокладке наружных коммуникаций", – пояснил Загрутдинов.

Комплекс будет включать в себя две арены – демонстрационную и тренировочную. Также там будет два тренажерных зала, восстановительно-реабилитационный центр с зоной водных процедур и помещения для занятий акробатикой и хореографией .

"Здесь можно будет проводить соревнования и полноценные тренировки спортсменов разного уровня подготовки – участников сборных команд Москвы и России, любителей и профессионалов системы учреждений Москомспорта", – говорится в сообщении.

По словам Загрутдинова, проект комплекса разрабатывался совместно с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что в районе Черемушки на юго-западе столицы планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс с магазинами и общепитом. Предполагается, что площадь объекта на Зюзинской улице составит около 6 тысяч квадратных метров.