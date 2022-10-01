"Московский спорт": эксперты развеяли миф об игре в бильярд

Бильярд называют игрой интеллигентов и интеллекта. Он держится на холодном уме, хитрости и точности.

По словам же вице-чемпионки мира по бильярдному спорту Марии Мамичевой, все уверены, что в этой игре важна хорошая работа мозга, однако, как уточнила спортсменка, важны и правильные движения.

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