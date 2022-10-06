"Это наш город": 5 тыс семей переехали по программе реновации в 3-м квартале 2022 года

С июля по сентябрь новые квартиры по программе реновации получили почти пять тысяч семей. Все они заключили соответствующие договоры с департаментом городского имущества. Больше всего – в Юго-Восточном и Южном округах.

По всем вопросам граждане могут обратиться в центры информирования по переселению. С момента запуска программы реновации в столице построили и ввели в эксплуатацию более 200 домов.