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"Это наш город": 5 тыс семей переехали по программе реновации в 3-м квартале 2022 года

"Это наш город": 5 тыс семей переехали по программе реновации в 3-м квартале 2022 года

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С июля по сентябрь новые квартиры по программе реновации получили почти пять тысяч семей. Все они заключили соответствующие договоры с департаментом городского имущества. Больше всего – в Юго-Восточном и Южном округах.

По всем вопросам граждане могут обратиться в центры информирования по переселению. С момента запуска программы реновации в столице построили и ввели в эксплуатацию более 200 домов.

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