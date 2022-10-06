В Госдуме предложил ввести мобилизационную бронь для деятелей культуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бронь от частичной мобилизации необходимо предусмотреть для народных артистов и деятелей культуры, заявил член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев.

"Во многих отраслях экономики, особенно в оборонной промышленности, IT-сфере и других существует возможность "забронировать" наиболее востребованных специалистов. По моему мнению, необходимо разработать такие механизмы и для деятелей культуры, народных артистов", – сообщил он в беседе с News.ru.

Соловьев отметил необходимость пересмотра современной повестки на более патриотичные формы русской культуры. По его словам, некоторые театры вынуждены менять репертуар в связи с участием актеров в специальной военной операции на Украине.

"Здесь необходимо провести работу с репертуаром театров, исходя из индивидуальных особенностей каждого конкретного учреждения культуры", – подчеркнул депутат.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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