Михалков попросил отсрочку от призыва занятым на съемках общественно значимых проектов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой распространить отсрочку по мобилизации на специалистов киноотрасли. Об этом сообщает ТАСС.

В своей речи Михалков выделил специалистов, которые заняты на съемках общественно значимых проектов.

"Я не прошу ни для кого освобождения от армии, я говорю только о том, чтобы съемочные процессы, запущенные и в основном на государственные деньги, в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям", – заявил режиссер.

По словам Михалкова, речь идет об отсрочке только на период работы над обозначенными проектами.

Отдельно глава Союза кинематографистов РФ сослался на опыт Великой Отечественной войны, когда работники культуры снимали хронику на передовой и поддерживали дух общества в тылу. Он выразил уверенность в том, что большинство российских кинематографистов готовы и сейчас помогать стране в тяжелый момент.

Ранее был опубликован список из 195 специальностей, которым рекомендована отсрочка от частичной мобилизации. В этот же день Минцифры запустило на госуслугах форму для получения IT-специалистами отсрочки от призыва.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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