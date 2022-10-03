"Это наш город": московский транспорт перейдет на осенний режим работы

Московский метрополитен переходит на осенний режим работы и начинает подготовку к зиме. Специалисты проверяют исправность систем, отвечающих за теплопередачу.

В вестибюле установят вторые двери. Их будет около 5 000 тысяч. Вентиляцию же в подземке уже перевели на осенний режим.

Подготовят к холодам также и наземный транспорт. До конца октября исправность отопительных систем проверят во всех автобусах и электробусах.

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