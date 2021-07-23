Более 1,5 млн раз пассажиры пополнили "Тройки" через "Московский транспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1,5 миллиона раз пользователи приложения "Московский транспорт" использовали его для пополнения карты "Тройка" с момента запуска опции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

"Через "Московский транспорт" карту "Тройка" пополнили уже 1,5 миллиона раз", – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что оплачивать "Тройку" и переносить средства с одной карты на другую, а также настраивать автоплатеж можно и в приложении "Метро Москвы". К настоящему моменту его установили свыше пяти миллионов пользователей.

Ранее сообщалось, что количество участников программы лояльности для держателей карт "Тройка" превысило 1,5 миллиона. В этом году в приложении появилась возможность заказа продуктов с кешбэком и частичной оплатой бонусами, билетов на аэроэкспресс, сервисов каршеринга, путешествий по стране и многое другое.

