Москва выставит на торги по продаже 54 машиноместа в районе Богородское

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Город выставит на торги 54 машиноместа на подземной парковке, которая располагается на бульваре Маршала Рокоссовского. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В районе Богородское планируется выставить на продажу 54 машиноместа общей площадью более 800 квадратных метров. Объекты расположены в подземном паркинге 30-этажного жилого дома 2012 года постройки", – рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.
Руководитель ведомства отметил, что вблизи парковки проходят Щелковское шоссе и Северо-Восточная хорда. Рядом расположена станция метро "Бульвар Рокоссовского" Сокольнической линии метрополитена.
По данным департамента городского имущества, площадь машиномест варьируется от 12,3 до 19,8 квадратных метра. Ознакомиться с условиями продажи и участия в аукционе можно на Едином информационном инвестиционном портале Москвы.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что до конца 2022 года в столице выставят на торги около 1,5 объектов недвижимости. К ним относятся помещения, здания и машиноместа.
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