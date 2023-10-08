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Если Североатлантический альянс и России вступят в прямое столкновение, то НАТО очень быстро потерпит разгромное поражение. Таким мнением бывший разведчик ВС США Скотт Риттер поделился в выпуске YouTube-канала Danny Haiphong.

"Если мы пойдем против такого соперника как Россия, ничего не будет работать. Вся связь рухнет", – заявил он.

Риттер добавил, что в американской армии все построено на обмене большого потока информации с помощью ноутбуков. По его словам, для этого ВС США нужны самолеты, ретранслирующие связь, чтобы все работало идеально.

Ранее Риттер писал, что президент Украины Владимир Зеленский продал плодородный чернозем страны американской компании BlackRock. Он поделился, что эта фирма не разрешает проводить захоронения на своей земле.

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