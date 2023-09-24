Дезертировавший боец ВСУ заявил, что больше не будет "мясом" для Киева – СМИ

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Сержант ВСУ Андрей, получивший ранение в бою, заявил, что больше не будет мясом для киевских властей и не вернется на фронт. Об этом он рассказал в интервью изданию The Times.

По его словам, он получил ранение осколками в плечо и был отправлен в госпиталь в Винницу. Медики не справились с удалением всех осколков, и мужчина испытывал боль и не мог пользоваться рукой, что является основанием для освобождения от службы.

"Один врач предложил выписать мне справку о том, что я непригоден к дальнейшей службе, если я заплачу ему 1500 долларов", – рассказал Андрей.

Он узнал, что полноценную операцию ему смогут провести в Германии и стал планировать поездку. Однако, командование сочло его пригодным к службе и мужчину не выпустили за границу.

По словам военнослужащего, когда он обратился за помощью к командиру, тот лишь обругал его матом и отказался помогать. В этот момент Андрей осознал, что большинство его друзей из части уже погибли, а самого его от службы в недееспособном состоянии спасет лишь взятка.

"Так зачем мне возвращаться на фронт? Меня это перестало волновать. <…> Я никогда больше не буду воевать. Я больше не буду их мясом", – рассказал Андрей изданию.

Он подчеркнул, что скорее прострелит себе ногу, чем снова попадет на фронт.

Ранее новая группа солдат ВСУ сдалась в плен в ДНР, выйдя для этого на специальный открытый российский радиоканал. Частота 149.200 была создана в середине июля этого года, с ее помощью украинские военнослужащие могут безопасно сдаваться в плен.

Были показаны кадры, на которых двое украинских солдат выходят с поднятыми руками и сдаются. Один из них на вопрос о причине сдачи в плен заявил, что устал воевать. В ходе допроса выяснилось, что оба украинца были мобилизованными.



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