В ДНР новая группа военных ВСУ сдалась в плен по открытому каналу связи – СМИ

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Новая группа солдат ВСУ сдалась в плен в ДНР, выйдя для этого на специальный открытый российский радиоканал. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

"Группы военнослужащих ВСУ планомерно сдаются в плен на всей территории СВО, по открытому каналу связи вызывая позывной "Волга", который находится на открытой частоте 149.200", – рассказал собеседник агентства.

Данная частота была названа в середине июля этого года, с ее помощью украинские военнослужащие могут безопасно сдаваться в плен.

Источник агентства показал кадры, на которых двое украинских солдат выходят с поднятыми руками и сдаются в плен. Один из них на вопрос о причине сдачи в плен заявил, что устал воевать.

По словам собеседника агентства, в ходе допроса выяснилось, что оба украинца были мобилизованными.

Ранее российский боец рассказал, что украинские военные начали добровольно сдаваться в плен на сватовском направлении. По его словам, военнослужащие ВСУ сами вышли к российским позициям и не оказывали никакого сопротивления.

ВСУ стали сдаваться в плен без сопротивления