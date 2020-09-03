В последнем слове Ефремов зачитал стихи, посвященные погибшему в ДТП

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Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, во время выступления на суде с последним словом зачитал стихи, посвященные погибшему в аварии Сергею Захарову.

"Сергей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным.

Я был в состоянии алкогольной комы, а ты погиб совершенно напрасно...

Я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный человек...

Господи, дай мне немного сил.

А Сергею – рая.

Вот бы поговорить с ним...

Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края..." – прочитал актер.

Приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП огласят 8 сентября.

Актер, выступая с последним словом, признал вину. До этого он ее отрицал, ссылаясь на провалы в памяти из-за алкогольного опьянения в момент ДТП.

На заседании суда прокурор запросила реальный срок для актера в виде лишения свободы сроком на 11 лет с их отбыванием в колонии общего режима. Также гособвинитель попросила запретить Ефремову вождение автомобиля на три года, а также о частичном удовлетворении иска старшего сына погибшего Сергея Захарова, Виталия, путем взыскания 500 тысяч рублей.

ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.