В последнем слове Ефремов зачитал стихи, посвященные погибшему в ДТП

17:35
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, во время выступления на суде с последним словом зачитал стихи, посвященные погибшему в аварии Сергею Захарову.
"Сергей, мы не были знакомы.
Наше знакомство стало ужасным.
Я был в состоянии алкогольной комы, а ты погиб совершенно напрасно...
Я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзительный, пьяный человек...
Господи, дай мне немного сил.
А Сергею – рая.
Вот бы поговорить с ним...
Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края..." – прочитал актер.
Приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП огласят 8 сентября.
Актер, выступая с последним словом, признал вину. До этого он ее отрицал, ссылаясь на провалы в памяти из-за алкогольного опьянения в момент ДТП.
На заседании суда прокурор запросила реальный срок для актера в виде лишения свободы сроком на 11 лет с их отбыванием в колонии общего режима. Также гособвинитель попросила запретить Ефремову вождение автомобиля на три года, а также о частичном удовлетворении иска старшего сына погибшего Сергея Захарова, Виталия, путем взыскания 500 тысяч рублей.
ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.
Пашаев утверждает, что отправка в колонию будет угрожать жизни Ефремова
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