Суд не принял в качестве достоверных показания Михаила Ефремова

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Пресненский суд Москвы не принял в качестве достоверных показания актера Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом.

"Суд не находит оснований признать достоверными показания Ефремова, который на стадии судебного следствия заявлял, что не помнит о своем участие в ДТП и ставил его под сомнение", – заявила судья Елена Абрамова.

Она также подчеркнула, что суд считает доказательства стороны обвинения "логичными и последовательными".

Заседание по делу артиста началось во вторник, 8 сентября. Суд признал его виновным.

Приговор по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова огласят во вторник, 8 сентября. Прокурор запросила для артиста наказание в виде 11 лет колонии общего режима и лишение права на управление транспортными средствами на 3 года.

ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июля на Смоленской площади в центре Москвы. Джип артиста выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель этого транспортного средства Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице.

