Суд огласит приговор Михаилу Ефремову во вторник

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Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд столицы огласит приговор актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому по делу о ДТП, в котором погиб Сергей Захаров. Начало оглашения запланировано на 11:00 мск.

Расследование дела и судебное разбирательство длились три месяца. Прокурор попросила суд приговорить артиста к 11 годам колонии общего режима и лишить на три года права управления автомобилем.

Ефремов предположил, что его приговорят к восьми годам колонии. В свою очередь, защитник выразил мнение, что приговор будет более мягким – пять или шесть лет лишения свободы.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский назвал недопустимым оправдательный приговор в отношении Ефремова. Он отметил, что любое решение, кроме обвинительного приговора, развяжет руки сотням пьяных Ефремовых.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

