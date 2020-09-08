Заседание по делу Ефремова началось в Пресненском суде

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В Пресненском районном суде Москвы началось заседание по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова.

Судья должна огласить актеру приговор. Если срок будет реальным, артиста возьмут под стражу прямо в зале суда. До сих пор он находился под домашним арестом.

На заседание суда Ефремов прибыл без вещей, артист взял с собой только папку с документами.

Расследование дела и судебное разбирательство длились три месяца. Прокурор попросила суд приговорить артиста к 11 годам колонии общего режима и лишить на три года права управления автомобилем.

Кроме того, шла речь о частичной компенсации старшему сыну погибшего Сергея Захарова 500 тысяч рублей. Гособвинение также рассчитывало на удовлетворение исковых требований еще троих родственников.

3 сентября в суде завершились прения сторон по делу о ДТП. Актер признал вину. Ефремов предположил, что его приговорят к восьми годам колонии. В свою очередь, его защитник Эльман Пашаев выразил мнение, что приговор будет более мягким – пять или шесть лет колонии.

Адвокат актера говорил о том, что Ефремов пока не задумывался о подаче прошения о помиловании. Также защитник не обсуждал с Ефремовым вопрос о подаче жалобы в Европейский суд по правам человека.

8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

