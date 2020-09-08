Михаил Ефремов прибыл в суд для оглашения приговора

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Актер Михаил Ефремов прибыл в Пресненский суд Москвы на оглашение приговора по делу о ДТП со смертельным исходом без вещей.

С собой артист взял только папку с документами.

Приговор по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова огласят во вторник, 8 сентября. Прокурор запросила для артиста наказание в виде 11 лет колонии общего режима и лишение права на управление транспортными средствами на 3 года.

Племянница Ефремова выступила в защиту дяди перед оглашением приговора

В минувшие выходные адвокат Ефремова Эльман Пашаев дал эксклюзивное интервью телеканалу Москва 24. Юрист опроверг информацию о том, что за дело артиста его попросил взяться пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.