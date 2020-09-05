Пашаев опроверг информацию о просьбе пресс-секретаря президента взяться за дело Ефремова

Фото: Скриншот телеканала "Москва 24"

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не просил его защищать актера. Об этом защитник рассказал в эфире телеканала Москва 24.

Все сформированные ранее мнения об обратном Пашаев опроверг.

В ходе интервью адвокат ответил и на вопрос о предполагаемом сроке для актера.

"От шести до восьми лет колонии общего режима", – ответил Пашаев.

Ранее он сообщал, что Ефремов готов к большому сроку и не рассчитывает на мягкое наказание.

Приговор по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова огласят во вторник, 8 сентября. Прокурор запросила реальный срок для актера Михаила Ефремова в виде лишения свободы на 11 лет с отбыванием их в колонии общего режима.

При этом сообщалось, что старший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Виталий Захаров просит признать актера виновным и приговорить его к семи годам лишения свободы.

3 сентября актер Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП, которое произошло в июне в центре Москвы. В своем последнем слове он зачитал стихи, посвященные погибшему в аварии Сергею Захарову.

ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.