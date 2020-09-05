Адвокат Ефремова рассказал о готовности актера к суровому приговору

11:40
Фото: ТАСС/пресс-служба Пресненского суда
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный не рассчитывает на мягкое наказание. Об этом сообщает ТАСС.
"Готовится к приговору он спокойно. Он ни на что не рассчитывает, так как с первого дня говорил, что будет большой срок", – заявил юрист.
По словам Пашаева, Ефремов спокойно отреагировал на заявление прокурора об 11 годах колонии, и ему "стало легче".
Приговор по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова огласят во вторник, 8 сентября. Прокурор попросила суд приговорить артиста к 11 годам колонии общего режима и лишить на три года права управления автомобилем.
Кроме того, шла речь о частичной компенсации старшему сыну погибшего Сергея Захарова 500 тысяч рублей. Гособвинение также рассчитывает на удовлетворение исковых требований еще троих родственников.
В ходе судебного заседания, которое состоялось в четверг, 3 сентября, актер признал свою вину в аварии.
ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.
Ефремов возместил потерпевшим заявленный моральный вред на 3 рубля – Пашаев
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