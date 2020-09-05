Охлобыстин прокомментировал ситуацию вокруг дела Ефремова

17:15
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Актер Иван Охлобыстин прокомментировал ситуацию вокруг дела по смертельному ДТП с участием Михаила Ефремова.
В своем аккаунте "ВКонтакте" он написал, что подсудимый сделал все, чтобы получить максимальный срок лишения свободы. Также Охлобыстин вспомнил о словах Ефремова по поводу его сожаления об отсутствии смертной казни.
Он назвал ситуацию вокруг Ефремова "инсценированным суицидом". Охлобыстин подчеркнул, что ему не нравится эта ситуация "как другу", однако, по его словам, подсудимый актер "настаивает, что он уже умер".
Охлобыстин отметил, что Ефремов был "хорошим человеком и верным другом".
Ранее стало известно, что приговор Ефремову огласят 8 сентября. Прокурор запросила для актера 11 лет колонии общего режима. На последнем заседании суда Ефремов признал вину в смертельном ДТП.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.
В последнем слове Ефремов зачитал стихи, посвященные погибшему в ДТП
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