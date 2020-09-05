Адвокат Эльман Пашаев даст эксклюзивное интервью Москве 24

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Скандально известный защитник заслуженного артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев даст второе эксклюзивное интервью ведущему телеканала Москва 24 Евгению Додолеву.

Какую акцию поддержки готовит защита Михаила Ефремова к оглашению приговора? Правда ли, что адвоката ему порекомендовал Дмитрий Песков? Почему Михаил признал вину на последнем заседании? И готов ли он сидеть в тюрьме? Кто написал ему последнее слово? И согласовывает ли Ефремов надписи на своих майках перед заседаниями?

На эти вопросы Пашаев ответит в 18:00 в эксклюзивном интервью телеканалу Москва 24.

3 сентября в Пресненском городском суде завершились прения сторон по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер признал вину. Прокурор затребовала для артиста 11 лет колонии общего режима.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.