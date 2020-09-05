Адвокат Ефремова Пашаев прогнозирует срок от 6 до 8 лет колонии его клиенту

"Интервью": Эльман Пашаев – о деле Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью телеканалу Москва 24 ответил на вопрос о предполагаемом сроке для актера.

"От шести до восьми лет колонии общего режима", – ответил Пашаев.

Ранее адвокат сообщил о готовности Ефремова к суровому приговору. Он отметил, что актер спокойно готовится к нему, поскольку еще с первого дня говорил о большом сроке.

3 сентября состоялось последнее заседание Пресненского районного суда Москвы по делу о смертельном ДТП с участием актера. На нем прокурор запросила 11 лет лишения свободы для Ефремова с последующим их отбыванием в колонии строго режима.

Также она попросила взыскать с актера 500 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова и запретить Ефремову водить автомобиль в течение трех лет. Оглашение приговора актеру состоится 8 сентября.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.