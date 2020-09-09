Добровинский назвал еще одну ошибку защиты Ефремова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Адвокат потерпевших по делу о ДТП со смертельным исходом Александр Добровинский заявил, что защита актера Михаила Ефремова ошиблась на стадии представления причин аварии, передает RT.

"Человек получает вплоть до пяти лет условно, и на этом бы все закончилось. Но господин Ефремов решил, что негоже, а вот подосланные ФСБ каскадеры или марсиане, которые вели машину, намного выгоднее, потому что он сможет полностью оправдаться на суде. С правосудием не шутят", – сказал Добровинский.

Также он подчеркнул, что артисту стоило полностью признать вину. До этого защитник потерпевшей стороны заявил, что сторона защиты должна была проверить сердце актера, уточнив, что у выпивающих людей обычно оно слабое.

"У алкоголиков ведь очень слабое сердце, мышца тоненькая, как тряпочка. Они могли доказать, что в момент аварии у Михаила Ефремова был микроинфаркт", – объяснил свою точку зрения Добровинский.

Кроме того, юрист назвал ошибкой защиты оскорбления в адрес семьи погибшего и чрезмерное желание противопоставить себя самому Добровинскому. Он подчеркнул, что защитники Ефремова якобы попали "во все ловушки" адвоката.

Ранее Ефремов заявил, что Пашаев не будет представлять его интересы в апелляции. Актер недоволен работой адвоката. По его словам, Пашаев его якобы подставил.

Пресненский суд Москвы во вторник, 8 сентября, приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по делу о ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.

