Ефремов написал жене погибшего в ДТП Захарова письмо с извинениями

13:50
Фото: пресс-служба Мосгорсуда
Актер Михаил Ефремов написал первое письмо с извинениями супруге погибшего в аварии курьера Сергея Захарова. Об этом ТАСС заявил представитель потерпевших Александр Добровинский.
"Маргарита Захарова передала мне письмо от Михаила Ефремова, которое он написал из СИЗО", – сказал правозащитник. По его словам, в письме артист раскаялся в содеянном и принес свои извинения.
"Это письмо нам показалось искренним и человечным. Это те слова, которые Михаилу Олеговичу следовало бы сказать изначально", – говорит Добровинский.
В своем письме Ефремов утверждает, что пытался его написать сотни раз. Однако это не получилось из-за того, что актер "никак не мог подобрать верные слова". Кроме того, он выразил глубочайшие соболезнования жене Захарова.
"Я не знаю, как мне дальше жить. Конечно, я ежедневно молюсь за упокой души Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло", – следует из письма Ефремова. Он заверил, что "веселого, ироничного и безалаберного" Ефремова больше не будет.
"Даже если вы простите меня за тот смертный грех, который я совершил, мне все равно придется отвечать перед Богом", – говорится в обращении к супруге курьера. Еще Ефремов попросил Захарову простить его за выбор адвоката Эльмана Пашаева. С ним актер прекратил сотрудничество в сентябре.
8 сентября Пресненский суд столицы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре города. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречку и врезался в фургон, водитель которого погиб от полученных травм в больнице.
Первоначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже срок сократили до 7,5 лет. Потерпевшая сторона сочла решение суда справедливым.
В ноябре его этапировали в колонию в Белгородской области.
Михаила Ефремова перевели в колонию в Белгородской области
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