Добровинский рассказал, что лишение статуса не повлияет на его адвокатскую работу

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда
Александр Добровинский сказал, что лишение его адвокатского статуса не повлияет на работу. Он объясняет, что занимается в основном гражданскими делами, сообщает ТАСС.
"Формальное наличие адвокатского статуса дает возможность участвовать в уголовных делах, для ведения гражданских дел: бракоразводных процессов, споров о детях и имуществе, чести и достоинстве – для всего того, чем я успешно занимался, занимаюсь и буду заниматься, – "корочка" адвоката не нужна", – говорит правозащитник. По словам Добровинского, он все еще будет работать над делами, которые уже вел.
Еще бывший адвокат троих потерпевших по делу артиста Михаила Ефремова уточняет, что в его бюро "Добровинский и партнеры" не будет каких-либо изменений. Он продолжит работать там как юрист.
"К счастью, отсутствие адвокатского статуса не влияет на ум, профессионализм, харизму – все то, что помогает в решении любых, даже очень сложных дел", – обращает внимание Добровинский.
Лишенный статуса Александр Добровинский нарушил лишь одну статью Кодекса профессиональной этики адвоката. В результате правозащитник подорвал доверие к нему и к адвокатуре, уточнили представители Адвокатской палаты столицы.
По данным палаты, рассматривались и обсуждались материалы дисциплинарного производства, выслушивались представители Добровинского и Главного управления Министерства юстиции России. В результате Совет палаты согласился, что было умышленно нарушено требование Кодекса профессиональной этики адвоката.
Добровинский был адвокатом потерпевших по делу актера Михаила Ефремова. Пресненский районный суд Москвы признал артиста виновным в ДТП со смертельным исходом, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием их в колонии общего режима.
22 октября рассматривалась апелляция на приговор. В Мосгорсуде приняли решение смягчить наказание Ефремова с 8 до 7,5 лет колонии общего режима.
Потерпевшая сторона сочла решение суда справедливым.
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