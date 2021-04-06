Муж пострадавшей в ДТП на Садовом кольце рассказал о ее состоянии

12:28
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Муж пострадавшей в ДТП на Садовом кольце рассказал о самочувствии супруги.
"Положительная динамика есть. Нельзя сказать, что все хорошо и она завтра уже пойдет на работу, но все идет получше. Из комы она вышла. Пока меня к ней не пустили", – передает слова Константина телеканал "360".
Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин подтвердил, что пострадавшая в ДТП на Садовом кольце является сотрудницей аппарата Госдумы.
Адвокат блогера также заявлял, что его подзащитный намерен оказать женщине помощь.
ДТП с участием пяти автомобилей произошло 1 апреля на Садовом кольце в районе Смоленской площади. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу. За рулем машины был известный блогер Эдвард Бил.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
По данным столичного департамента транспорта, виновник ДТП в этом году ежедневно получал по 4–5 штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числятся 566 штрафов.
Адвокат пострадавшей в ДТП на Садовом кольце рассказал о ее состоянии
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